«РБ Лейпциг» — «Фортуна». Прогноз: берём коэффициент 4.40 в матче чемпионата Германии

17 июня «РБ Лейпциг» примет «Фортуну» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 15.00.
Букмекерские коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Фортуна»
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.
Анализ и прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Фортуна» (17.06.2020)
Немецкая Бундеслига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона осталось провести по три игры в первенстве, а также сыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартует 16 июня, а продолжится 17-го пятью матчами, один из которых «РБ Лейпциг» — «Фортуна».
«РБ Лейпциг» продолжает набирать очки, теперь у него их 62. Сейчас клуб замыкает тройку лидеров и, скорее всего, уже не выпадет из зоны Лиги чемпионов. Отрыв от занимающей пятую строчку «Боруссии М» шесть пунктов, а календарь у подопечных Юлиана Нагельсмана вполне играбельный. Тут домашний поединок с «Фортуной» и битва с «Боруссией Д», а на десерт — поездка к «Аугсбургу».
В прошлом туре «быки» гостили у «Хоффенхайма» и сумели победить (2:0). Двумя быстрыми голами на девятой и 11-й минутах отличился молодой полузащитник Даниэль Ольмо. В оставшееся время соперники обменивались атаками, но изменить счёт на табло не смогли.
«Фортуна» с приходом нового тренера Уве Рёслера натурально преобразилась. Она стала собраннее действовать в обороне, да и в атаке заиграла куда острее. Отличную организованность почувствовала на себе дортмундская «Боруссия», которая гостила в Дюссельдорфе в прошлом туре.
Хозяева в итоге проиграли, но дортмундцы, строго говоря, отскочили. Единственный гол забил в самой концовке встречи Эрлинг Холланд. Но стоит отметить, что по ходу матча хозяева смотрелись ничуть не хуже, а вышедший на замену нападающий Стивен Скрыбски умудрился собрать сразу две штанги после ударов по воротам Романа Бюрки.
Сейчас «Ф95» борется за выживание, находясь в зоне стыковых матчей. У клуба 28 очков. До спасительного 15-го места не хватает трёх пунктов, а ближайший преследователь из зоны вылета «Вердер» набрал столько же баллов и находится рядышком.
Теперь «Фортуне» предстоит непростой выезд в гости к РБЛ. Соперники успели повидаться семь раз, три из которых случились в Лейпциге. И любопытно тут то, что дюссельдорфцы забили в каждом из случаев. А в последнем из них вовсе наиграли на ничью. Любопытно.
Стоит обратить внимание также и на то, что после паузы «РБ Лейпциг» ни разу не выиграл на своём поле. Хотя в соперниках был даже аутсайдер «Падерборн» (1:1). Этот факт несколько напрягает.
С приходом Уве Рёслера дюссельдорфцы заметно прибавили. К слову, за 12 игр под его руководством они потерпели всего три поражения: от обеих «Боруссий» и мюнхенской «Баварии». На таком фоне можно даже подумать над ставкой Х2 за внушительный коэффициент 4.40. Альтернативный вариант — П2 с форой (+2) за коэффициент 1.81.
Прогноз и ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Фортуна»
«РБ Лейпциг» после паузы на своём поле чувствует себя не так уверенно. В трёх домашних играх он ни разу не выиграл, хотя в соперниках была даже последняя команда Бундеслиги. «Фортуна» с приходом нового тренера преобразилась: за 12 игр лишь три поражения (все от представителей топ-5). Прошлый матч с «Боруссией Д» показал, что дюссельдорфцы умеют играть против фаворитов, а неудачная домашняя серия «быков» дразнит проверить коэффициент 4.40.
Ставка: «Фортуна» не проиграет за коэффициент 4.40.
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