«Аугсбург» — «Хоффенхайм»: ставка Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Аугсбург» — «Хоффенхайм» в 32-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 3.67.
«Матч, в котором, на мой взгляд, нет фаворита. Обе команды играют нестабильно. «Хоффенхайм» вроде как находится на пороге еврокубковой зоны и может сделать шажок туда, если выиграет. Но как-то с результатами по заказу у «Хоффенхайма» дела не очень. В тех матчах, в которых он является фаворитом, у него довольно часто возникают проблемы.
«Аугсбург» на шесть мест в таблице ниже, но команда будет играть дома. Мне кажется, эти два коллектива вступают в решающую пору для своих игроков. Конец сезона близок, тренеры и менеджеры будут смотреть на футболистов через призму следующего сезона, понимая, что ситуация сейчас экстремальная.
Рискну и поставлю на ничью с коэффициентом 3,67. Мне кажется, это тот случай, когда риск оправдан», — сказал Андронов.
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