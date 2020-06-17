«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико» в 29-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.



«Осасуна», отобравшая очки у «Реал Сосьедада», сыграв вничью на «Аноэте», дома будет принимать «Атлетико». Мадридцы крепкий футбол показали против Бильбао. Сейчас второй матч подряд на выезде. Диего Коста наконец-то забил, после долгой паузы это случилось. Ротацию делал по ходу встречи Симеоне. Интересен был вариант с Льоренте ближе к атаке. Но все это было понятно, учитывая соперника — Бильбао.



«Осасуна» — соперник крепкий, дома неплохо играет. Да, бывают провалы, как с «Реалом», но это не так страшно, а вот с «Гранадой» было удивительно (0:3). В первом круге случился чуть ли не самый зрелищный матч сезона, когда «Осасуна» дома уступила «Сосьедаду» — 3:4. И чуть позже травму получил ведущий нападающий «Осасуны» Чими Авила.



Сейчас «Осасуне» играть с «Атлетико». Конечно, поувереннее выглядит «Атлетико». Можно было бы предложить сыграть «обе забьют — нет». В пяти из последних шести матчей между командами этот вариант доезжал. В последних двух встречах «Атлетико» побеждал — 2:0 и 3:0. На выезде тоже была победа 3:0. Но в 2014-м и проигрывал «Атлетико» крупно на выезде — 0:3.



Сейчас «Атлетико» надо возвращать свои позиции, возвращаться в Лигу чемпионов. Симеоне отмечал, что доволен игрой команды в Бильбао. Думаю, он будет еще больше удовлетворен, если «Атлетико» победит в Памплоне. Ресурсы для этого есть. Мой прогноз — победа «Атлетико» за 1,85», — сказал Генич.



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