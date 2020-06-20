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«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ

«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 28-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«С одной стороны, ну очень хочется поставить против «Арсенала». Это, что называется, самый что ни на есть валуй. Канониры ничуть не изменились после перерыва: всё те же провалы в обороне и кажущаяся бесперспективность в этом компоненте в обозримом будущем. К тому же лондонцы потеряли из-за травм ещё двоих игроков, а Давид Луиз заработал дисквалификацию.

С другой стороны, «Брайтон» — единственная команда АПЛ без единой победы в 2020 году. Южане борются за выживание, и не факт, что эта борьба окажется в конце концов успешной. Видимо, именно поэтому руководство «Брайтона», почуяв, что решение о возобновлении сезона неизбежно, поспешило объявить о случаях коронавируса в клубе, так и не рассказав, кого же это затронуло.

Короче говоря, на хозяев поставить хоть и хочется, но всё-таки это рискованно. Поэтому лучше, как мне кажется, обратить внимание на голы, которые здесь быть должны».

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