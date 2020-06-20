«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Брайтон» — «Арсенал».



Ставка: ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 2.26.



«Брайтон» — команда Поттера, которая владела мячом и пыталась за счёт разумных комбинаций добиваться результатов. Но это у неё получалось не всегда.



С другой стороны — «Арсенал», который уже провёл официальную игру против «Манчестер Сити» и проиграл 0:3. Всё-таки «канониры» получили опыт, физическую нагрузку и, что самое главное, тонус.



Плюс Микель Артета наконец-то получил возможность спокойно потренировать своих футболистов. Очевидно, что после того, как он возглавил «Арсенал», у него было не так много времени, чтобы донести свои знания и опыт. А теперь над этим можно было плотно поработать.



Если говорить о прогнозе, то думаю, что «Арсенал», обладающий богатой и дорогой линией нападения, в этом матче сможет в этой встрече забить не один раз.



Мой прогноз — тотал голов «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 2.26».



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