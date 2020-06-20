«Атлетико» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Вальядолид».



Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.79.



«Тренерский штаб «Атлетико» отлично подготовил команду к резкому рестарту сезона. «Матрасники» выглядели существенно лучше, чем в большинстве матчей до паузы в чемпионате, и в матче в Бильбао с «Атлетиком» (1:1), и в прошлом туре в Памплоне с «Осасуной» (5:0).

Команда Диего Симеоне уже поднялась с шестого места в зону Лиги чемпионов, и первый после паузы домашний матч со скромным «Вальядолидом» дает «индейцам» все шансы догнать по очкам идущую третьей «Севилью». Но такие голевые феерии, как 5:0 в прошлом туре, — этот нонсенс для «Атлетико». Думаю, теперь мадридцы выиграют куда более скромно. Моя ставка — победа «Атлетико» при тотале меньше 3,5 забитых мячей".



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