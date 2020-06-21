«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».



Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 2.04.



«На сегодня соперники решают диаметрально противоположные задачи. «Астон Вилла» уже провела один матч, но всё равно находится в зоне вылета, внизу турнирной таблицы. Она борется за прописку в АПЛ на будущий сезон.



А вот «Челси» сражается за Лигу чемпионов. Пока «блюз» идут четвёртыми. Команда Фрэнка Лэмпарда имеет 48 очков при разности мячей в плюс 12: 51 забит, 39 пропущенных мячей. Синим в спину дышат амбициозные конкуренты в лице «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптона» и «Шеффилда».



Расслабляться никак нельзя. Матч первого круга на «Стэмфорд Бридж» 4 декабря принёс победу хозяевам с минимальным преимуществом 2:1. На «Вилла Парке» парням Лэмпарда точно легко не будет. «Астон Вилла» не горит желанием возвращаться в Чемпионшип, а тут ещё и капитан Джек Грилиш может покинуть «Астон Виллу». На него выстроилась очередь, а главным претендентом называют «Манчестер Юнайтед».



Если и уходить этому воспитаннику «Астон Виллы», то с гордо поднятой головой и чувством выполненного долга. Надо помочь команде остаться в Премьер-лиге. Я думаю поставить на победу «Астон Виллы» с форой (+1)".



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