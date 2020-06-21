«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Александра Неценко на матч 23-го тура АПЛ

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 мяча за 1.93.



«Вилланы» проиграли «Челси» 9 последних матчей из 10. «Челси» всё ещё ведёт борьбу, чтобы удержаться в зоне Лиги чемпионов. У бирмингемцев головная боль с сохранением места в АПЛ. Команда Дина Смита симпатично в среду смотрелась с «Шеффилдом», но в их ворота отменили чистый гол, а «вилла» умудрилась растранжирить несколько отличных шансов. У хозяев все еще наполнен лазарет. Там Хитон, Энгелс и Уэсли. Гильбер приступил к тренировкам, а вот с Макгинном определятся перед матчем. Не будет Дринкуотера. Он принадлежит синим.



Главная потеря «Челси» — дисквалифицированный Жоржиньо, но вроде бы в форме Канте, который хандрил на тему коронавируса. Лофтус-Чик доступен впервые после 13-месячного отсутствия ввиду разрыва ахилла. Наверняка не увидим Хадсона-Одои и Томори, но все равно у лондонцев прекрасные возможности заработать три очка. «Челси» в последних 6 турах 5 раз минимум забивал 2 мяча. У «Виллы» шансов забить столь же немного".



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