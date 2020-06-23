«Леванте» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Атлетико» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Атлетико» и меньше 5 мячей в матче за 1.73.



«Очередной тур чемпионата Испании. Начинаем с матча, который пройдёт недалеко от Аликанте. Именно там сейчас принимает своих соперников «Леванте». На «Сьюдад де Валенсия» идёт реконструкция. И вот на небольшом стадиончике играет оставшиеся матчи чемпионата «Леванте».



В гости приезжает «Атлетико». У мадридцев в последнее время дела идут неплохо: набрано 7 очков в трёх турах. Непростой матч был с «Вальядолидом»: при не лучшем качестве игры «Атлетико» удалось реализовать стандарт и выиграть. «Леванте» же неожиданно для многих взял и прибил на выезде очень мотивированный «Эспаньол», опустив его на последнее место в таблице.



Исторически «Атлетико» непросто играть против «Леванте». Но то было на «Сьюдад де Валенсия». В прошлом сезоне сыграли 2:2, причём «Атлетико» отыгрался в концовке благодаря голу вышедшего на замену юного Серхио Камельо. До этого «Атлетико» разгромил «Леванте» 5:0. Веду к тому, что «скамейка» у «Атлетико» подлиннее. Большой группе основных футболистов он дал отдохнуть в игре с «Вальядолидом». Думаю, что все эти футболисты сейчас выйдут.



«Леванте», на мой взгляд, не такая упрямая команда, как «Вальядолид». Поэтому «Атлетико» будет чуть-чуть попроще. «Леванте» забивает сам и даёт забивать другим. Здесь у меня, правда, нет полной уверенности, что команды обменяются голами. Но, как мне кажется, «Атлетико» должен упрочить свои лигочемпионские позиции и увезти три очка из Аликанте.



Возьму победу «Атлетико» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.73. Так уж, чтобы наверняка. Можно рассмотреть и через тотал меньше 3.5 мяча за 2.05», — сказал Генич.



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