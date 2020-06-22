«Леванте» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне, Фелиш и Мората закрепятся в топ-3 Примеры

23 июня «Леванте» и «Атлетико» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Леванте» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леванте» — «Атлетико» Мадрид (23.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.

Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры продолжится во вторник, 23 июня, двумя играми, которые стартуют в 20:30 мск. В Валенсии местный «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» примет «Атлетико».

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы чемпионата Испании, но в целом проводят сезон успешно. «Леванте» уже выполнил основную задачу, фактически обезопасив себя от вылета в Сегунду. После 30 туров «лягушки» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 38 очков.

Отрыв от зоны вылета составляет 12 баллов — слишком большое расстояние, за восемь туров аутсайдеры его не отыграют. В то же время борьба за еврокубки тоже не грозит — даже находящаяся на восьмой позиции «Валенсии» ушла на восемь пунктов, а все остальные находятся ещё дальше.

«Болонья» — «Ювентус». Прогноз: разъярённые Роналду и Дибала отведут душу на середняке В последних 14 поединках со «старой сеньорой» «Болонья» набрала всего одно очко.

Рестарт сезона подопечные Пако Лопеса провели великолепно, набрав пять очков в трёх турах. Что любопытно, во всех случаях проходила ставка «обе забьют». Для начала они выдали две результативные ничьи — ничем не уступили «Валенсии» в дерби (1:1) и по делу отняли очки у «Севильи» на своём поле (1:1).

На десерт состоялась выездная победа над злым «Эспаньолом», пытающимся выкарабкаться из зоны вылета. «Леванте» смотрелся интереснее и сумел дожать соперника в заключительные 25 минут (3:1). Теперь пришло время испытания настоящим грандом — в Валенсию пожалует «Атлетико».

Мадридцы после ухода целого ряда лидеров в межсезонье долго запрягали, но постепенно набрали ход. После возобновления первенства они набрали семь очков в трёх турах. В Бильбао подвела реализация — ничья с «Атлетиком» (1:1) при паре отличных моментов после перерыва. Зато дальше последовали две сухие победы.

«Лечче» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович намучается с Шаховым, Лападулой и Сапонарой В 13 домашних играх Серии А «Лечче» забил 19 мячей.

Несчастная «Осасуна» получила пять мячей, хотя такой участи не заслуживала. Просто у подопечных Диего Симеоне залетало всё — пять голов с шести попаданий в створ. А в субботу они дожали на своём поле неуступчивый «Вальядолид» (1:0), забив единственный мяч на 81-й минуте.

Теперь АТМД располагается на третьем месте испанской Примеры с 52 очками и имеет все шансы на попадание в Лигу чемпионов. «Севилья» уступает только по дополнительным показателям, зато все остальные отстали как минимум на четыре пункта. На кону большие деньги, так что проблем с мотивацией у гостей не будет.

А вот о «Леванте» такого не скажешь. Хозяева могут доигрывать сезон в своё удовольствие. Статистика очных встреч о многом говорит: в пяти последних поединках «матрасники» набрали 13 из 15 возможных очков. Единственная осечка (2:2) случилась в 38-м туре сезона-2018/2019, когда с 51-й минуты пришлось действовать в меньшинстве.

«Аланьяспор» — «Трабзонспор». Прогноз: берём коэффициент 2.22 в матче чемпионата Турции Претендент на чемпионство приедет в гости к команде, рассчитывающей попасть в Лигу Европы.

«Атлетико» редко побеждает на выезде, поскольку мало забивает. Всего 17 голов в 15 играх, как результат — целых восемь ничьих при пяти победах. Однако оборона «Леванте» сейчас выглядит так себе, а потому один-два мяча Диего Коста с Жоау Фелишем наверняка затолкают. Этого должно хватить для победы.

П2 идёт в букмекерских конторах за нестыдный коэффициент 1.70, так что можно не мудрить. Варианты посмелее — П2 с форой (-1) за 2.23 и П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леванте» — «Атлетико»

Обе команды находятся в хорошей форме, но гости гораздо мотивированнее. «Леванте» обезопасил себя от вылета, но борьба за еврокубки определённо не светит. А вот АТМД бьётся за третье место и путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того, оборона у «лягушек» сейчас не блещет — они пропускали во всех трёх турах после рестарта. Скорее всего, свой гол-два «Атлетико» отгрузит. Этого должно хватить для победы.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.70.

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