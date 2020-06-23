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«Барселона» — «Атлетик»: ставка Михаила Поленова на игру 31-го тура Примеры

«Барселона» — «Атлетик»: ставка Михаила Поленова на игру 31-го тура Примеры
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Поговорим об испанском футболе. «Барселона» сыграет против «Атлетика». «Барса» наконец потеряла очки. Почему наконец? Потому что об этом постоянно говорили — у каталонцев сложнее календарь, шансы «Реала» в борьбе за титул в этом смысле выше. Наверное, так. И следующий матч «сине-гранатовых» против «Атлетика» — тоже далеко не подарок.

«Барселона» остается самой собой со своими проблемами не только игровыми, но и кадровыми. А «Атлетик» из карантинной паузы вышел очень даже неплохим — он забивает во всех играх, он достаточно ярко играет в атаке. Иньяки Уильямс хорош, здорово цепляется за мячи. Это как раз то, что нужно «Атлетику» для выездной игры с «Барселоной».

Команда Гаиско Гаритано здорово готова функционально, это бросается в глаза. В матче против «Барселоны» это может стать очень и очень важным фактором.

Поэтому я предлагаю задуматься о результативности. Думаю, что вариант «обе забьют» вполне может пройти», — сказал Поленов.

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