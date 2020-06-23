«Барселона» — «Атлетик»: ставка Михаила Поленова на игру 31-го тура Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: обе забьют за 1.93.



«Поговорим об испанском футболе. «Барселона» сыграет против «Атлетика». «Барса» наконец потеряла очки. Почему наконец? Потому что об этом постоянно говорили — у каталонцев сложнее календарь, шансы «Реала» в борьбе за титул в этом смысле выше. Наверное, так. И следующий матч «сине-гранатовых» против «Атлетика» — тоже далеко не подарок.



«Барселона» остается самой собой со своими проблемами не только игровыми, но и кадровыми. А «Атлетик» из карантинной паузы вышел очень даже неплохим — он забивает во всех играх, он достаточно ярко играет в атаке. Иньяки Уильямс хорош, здорово цепляется за мячи. Это как раз то, что нужно «Атлетику» для выездной игры с «Барселоной».



Команда Гаиско Гаритано здорово готова функционально, это бросается в глаза. В матче против «Барселоны» это может стать очень и очень важным фактором.



Поэтому я предлагаю задуматься о результативности. Думаю, что вариант «обе забьют» вполне может пройти», — сказал Поленов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки В четырёх предыдущих очных встречах каталонцы забили всего один мяч.