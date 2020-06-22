«Барселона» — «Атлетик Б». Прогноз: баски выжмут из Месси, Суареса и Пике все соки

23 июня «Барселона» и «Атлетик Бильбао» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 10.0.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик Б»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Барселона» — «Атлетик Б» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.70.

Анализ и прогноз матча Примеры «Барселона» — «Атлетик Б» (24.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры продолжится во вторник, 23 июня, тремя играми. Наиболее интересная из них начнётся позже всех, в 23:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» примет «Атлетик» из Бильбао.

Каталонцы бледно выглядят после рестарта сезона. Говорить о каком-то заметном прогрессе не приходится, хотя результаты вроде как выглядят достойно — семь очков из девяти возможных. На деле качество футбола оставляет желать лучшего. С «Мальоркой» (4:0) очень помог быстрый гол, причём «островитяне» создали несколько замечательных моментов и на один мяч точно наиграли.

С «Леганесом» (2:0) в родных стенах получилось ещё тяжелее. Здесь гости упустили два прекрасных шанса в дебютные 15 минут: сперва защитник выбил мяч с линии ворот, а затем форвард не попал с угла вратарской. Сине-гранатовые с горем пополам затолкали два мяча — блестящий удар Фати и попадание Месси с пенальти сняли вопросы.

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А вот на «Севилье» везение закончилось (0:0). Хотя это ещё как посмотреть. Дело в том, что красно-белые создали даже побольше и вполне могли заполучить три очка. Подопечные Кике Сетьена привычно владели мячом, однако контроль никак не перетекал в остроту. Отсутствие Френки де Йонга сильно сказывается, без него продвижение мяча часто становится проблемой.

Словом, без великолепного Марка-Андре тер Штегена фаворит мог бы выступить ещё хуже. Впрочем, теперь расклад всё равно печальный: мадридский «Реал» выдал три победы подряд, теперь у двух претендентов на титул по 65 очков. Но есть нюанс. По личным встречам «сливочные» будут выше, а потому вариантов у Месси с партнёрами немного.

Нужно набирать максимум и надеяться, что подопечные Зинедина Зидана что-то где-то потеряют. Сделать это будет непросто, поскольку календарь в ближайшее время крайне сложный. Начать придётся с визита «Атлетика» из Бильбао, который изо всех сил цепляется за зону еврокубков.

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Сейчас у басков 42 очка в 30 турах и девятое место в турнирной таблице Примеры. Положение непростое, но рабочее: даже замыкающий топ-5 «Хетафе» находится всего в шести баллах. «Львы» после возобновления сезона ещё не проигрывали. Вот только побед маловато — всего одна при двух ничьих.

Для начала они выстояли под натиском мадридского «Атлетико» (1:1). Было непросто, но в нужный момент после перерыва подтащил вратарь. Дальше последовала обидная выездная ничья со скромным «Эйбаром» (2:2), причём аутсайдер смотрелся даже симпатичнее. В субботу удалось одолеть «Бетис» (1:0), хотя и тут всё висело на волоске. В конце гости не реализовали пенальти.

В последнее время «Атлетик» превратился, пожалуй, в самого неудобного соперника для сине-гранатовых. Они не могут обыграть басков на протяжении четырёх встреч, в которых забили всего один мяч. Две ничьих (1:1 и 0:0), а также два поражения со счётом 0:1. Выглядит не слишком воодушевляюще.

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Справедливости ради, «Барса» восхитительна на своём поле (43 очка из 45 возможных при разнице мячей 47:12), а «Атлетик» не блещет на выезде. Всего две победы в 15 поединках — для претендента на еврокубки это слёзы. Но вот что интересно — целых восемь ничьих и всего 18 пропущенных мячей.

Календарь у каталонцев плотный, а сушить игру и действовать от обороны баски умеют. Всё говорит о том, что хозяевам придётся изрядно попотеть. Ждём закрытый футбол, в котором «Барселона» будет владеть территорией, но непременно позволить создать сопернику пару-тройку хороших возможностей.

Проверять ли Х2 за 3.52 — дело вкуса, хотя история противостояния смотрится очень соблазнительно. А вот П2 с форой (+1.5) за 1.90 выглядит великолепно. Клуб из Бильбао лишь дважды за сезон проиграл с разницей более чем в один мяч (0:2 от «Атлетико» и 0:2 от «Хетафе»). Вариант посмелее — ИТМ 2 гола каталонцев за 2.08.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик Б»

Каталонцы идут явным фаворитом, хотя после рестарта показывают блеклый футбол и многое позволяют соперникам. Второй момент — жуткая статистика очных встреч. Ни одной победы в четырёх предыдущих поединках в басками, за 360 минут удалось отличиться лишь однажды. На таком фоне логичнее отталкиваться от гостей, сушить игру и действовать вторым номером они умеют.

Ставка: победа «Атлетика» с форой (+1.5) за 1.90.

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