«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Дмитрия Шнякина на игру Серии А

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на игру итальянской Серии А «Аталанта» — «Лацио».
Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.47.
«Большая игра нас ждет. «Аталанта» против «Лацио» в рамках начинающего марафона Серии А. Обязательно посмотрите этот матч. Мне повезло — я его комментирую и приглашаю вас на трансляцию к телеэкранам.
«Аталанта» — самая результативная команда чемпионата. Более того, это лучшая команда по средней результативности в топ-5 чемпионатах. Обсуждаемая встреча должна быть про голы.
«Лацио» — вторая команда по результативности в Италии. В составе «Лацио» выступает лучший бомбардир чемпионата Чиро Иммобиле, лучший ассистент турнира Луис Альберто. Думаю, в этот конкретном матче «Лацио» будет действовать на контратаках, но впереди у «орлов» собрана очень приличная группа нападения.
После паузы «Аталанта» провела один матч, без проблем разобравшись с «Сассуоло» 4:1. С игровыми связями нет никаких проблем, потому что давно футболисты работают с главным тренером Гасперини. В «Лацио» ровно такая же история — там Симоне Индзаги.
Вопрос были по физике, но «Аталанта» доказала, что хорошо подготовилась. А у «Лацио» были дополнительные дни подготовки, они, возможно, посвежее будут. Осталось только вспомнить очное противостояние. Любопытно, что когда была первая встреча Гасперини и Индзаги в качестве тренеров «Аталанты» и «Лацио», то римляне выиграли 4:3.
Вообще, они семь матчей сыграли в чемпионате друг с другом и только в двух были низы. В первом круге команды сыграли 3:3. В драматичной встрече «Аталанта» вела 3:0, но «Лацио» соперника догнал. Все намекает на то, что будут голы. Некуда деваться командам. Мой прогноз рискованный — обе забьют + тотал больше 3,5 с коэффициентом 2.47», — сказал Шнякин.
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