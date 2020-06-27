«Атлетик» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 27 июня

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Мальорка» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.73.



«Мальорке» не позавидуешь. У нее был поздний матч в среду с мадридским «Реалом». Проиграли — 0:2. А через три дня придётся выходить на матч в Бильбао, да ещё и днём. У Бильбао больше было времени на подготовку, примерно на целые сутки. «Атлетик» неплохо смотрелся против «Барселоны», крепко держались, но не выдержали, пропустили мяч от Ракитича. Но это не так страшно для басков — «Атлетик» в середине таблицы, на 10-м месте. Но всё плотно, и ещё можно попробовать зацепиться за Лигу Европы. Но нужно брать нужные очки.



В прошлом матче «Атлетик» дома выиграл у «Бетиса» (1:0). И у себя, на «Нуэво Сан-Мамес», в целом Бильбао играет весьма неплохо.



В первом круге была ничья — 0:0. А если брать последние шесть игр, то кругом низы, кроме одной встречи — в мае 2013-го. Тогда Бильбао выиграл — 2:1, и тогда играли ещё на старом стадионе. Сейчас, на этом стадионе, я думаю, вряд ли стоит ждать большого количества голов. «Атлетик» тут уже вошёл в историю с 15-летним Лукой Ромеро, который стал самым молодым игроком в истории Примеры.



На мой взгляд, Бильбао не проиграет, а матч будет низовым. Можно и просто низ рассмотреть за 1,67. Можно, наверное, и победу хозяев рассмотреть, но я в ней не уверен. Может быть низовая ничья. Так что мой вариант — «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».



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