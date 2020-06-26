«Атлетик Б» — «Мальорка». Прогноз: Иньяки Уильямс и Муньяин дадут зайти коэффициенту 2.91

27 июня «Атлетик Б» и «Мальорка» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 9.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетик Б» — «Мальорка»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 27 июня «Атлетик Б» — «Мальорка» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.33.

Анализ и прогноз матча Примеры «Атлетик Б» — «Мальорка» (27.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Карасёв, Кокорин и Глушаков помогут зайти коэффициенту 3.38 Предыдущий тур РПЛ оказался кладом для любителей абсурда. То ли ещё будет.

Четыре полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 32-го тура испанской Примеры продолжится в субботу, 27 июня, сразу четырьмя играми. Самая ранняя из них стартует в 15:00 в Бильбао, где местный «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Мальоркой».

Обе команды проводят сезон ниже ожиданий. Баски определённо рассчитывали на место в еврокубках, но пока ничего не получается. За семь туров до конца они с 42 баллами находятся лишь на 10-й позиции. Отставание не то чтобы огромное (даже замыкающий топ-5 «Хетафе» находится в семи очках), но слишком уж много конкурентов.

Красно-белые продолжают расхлёбывать последствия зимнего провала, когда они не могли выиграть в чемпионате Испании на протяжении десяти туров. Впрочем, пауза определённо пошла коллективу на пользу. В четырёх турах после рестарта первенства удалось набрать пять очков при непростом календаре.

«Ювентус» — «Лечче». Прогноз: аутсайдер Серии А не станет помехой для Роналду и Дибалы «Волки» проиграли пять из шести предыдущих выездных встреч с общим счётом 0:12.

Подопечные Гаиски Гаритано выстояли под натиском мадридского «Атлетико» (1:1), зацепили ничью в гостях у «Эйбара» (2:2) и одолели в родных стенах «Бетис» (1:0). А во вторник вдоволь попили кровушки у «Барселоны»: сине-гранатовые всё же добились победы со счётом 1:0, но оставили много сил.

Положение «Мальорки» тем временем стало угрожающим. В четырёх турах набрано одно-единственное очко, да и тем трудно гордиться. В родных стенах не получилось одолеть скромнейший «Леганес» (1:1). Во всех остальных случаях дело заканчивалось поражением — 0:4 от «Барселоны», 0:1 от «Вильярреала» и 0:2 от «Реала».

Как видно, с голами у «островитян» проблемы, но это ещё половина беды. Дело в том, что они хуже всех в испанской Примере выступает на выезде. Жалкие пять очков в 15 турах при разнице мячей 12:33 — кошмарный результат. Неудивительно, что на таком фоне клуб отстаёт от спасительной 17-й строчки уже на шесть очков.

«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз: Дзюба, Азмун и Иванович сделают ещё один шаг к титулу Проверяем коэффициент 4.00 в матче чемпионата России.

Отступать гостям совсем некуда, вот только предпосылок к успеху тут не видно. Предыдущую победу над «Атлетиком» они одержали аж в феврале 2011 года. А в пяти из шести последних очных встреч даже не сумели забить. От этого вполне можно оттолкнуться. Ставка «гости не забьют» доступна за 1.80.

Есть и варианты посмелее. П1 всухую идёт за 2.16, это предложение доезжало в четырёх предыдущих поединках соперников из шести. И П1 + тотал меньше 2.5 гола за 2.91. Голы даются красно-белым с видимым трудом, так что больше двух мячей они вряд ли оформят. Вполне можно рискнуть.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетик Б» — «Мальорка» 27 июня

Хозяева заметно сильнее, плюс своё поле. «Мальорка» хуже всех в Примере выступает на выезде — жалкие пять очков в 15 матчах при разнице голов 12:33. В пяти из шести предыдущих очных встреч «островитяне» даже не сумели отличиться, а последняя победа над басками датирована февралём 2011 года. Поводов для сенсации не видно.

Ставка: победа «Атлетика Б» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.91.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.