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«Рубин» — «Локомотив»: во сколько начало матча, где смотреть, по какому каналу покажут

«Рубин» — «Локомотив»: во сколько начало матча, где смотреть, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 27 июня, «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Букмекеры уверены, что матч «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

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