«Рубин» — «Локомотив». Прогноз: Слуцкий, Кварацхелия и Дюпин тормознут Николича

«Железнодорожники» в 11 предыдущих матчах РПЛ в Казани победили лишь однажды.

27 июня «Рубин» и «Локомотив» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 27 июня «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.53. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.13.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» (27.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз: Дзюба, Азмун и Иванович сделают ещё один шаг к титулу Проверяем коэффициент 4.00 в матче чемпионата России.

В Казани местный «Рубин» примет московский «Локомотив» в матче 24-го тура, начало запланировано на 17:30 мск. Соперники находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. Зато с карантина они вышли синхронными победами с разницей в один мяч.

«Железнодорожники» вовсю бьются за место в групповом этапе Лиги чемпионов. Неделю назад они одолели в родных стенах «Оренбург» (1:0) в очень нервном матче, который вместил в себя три удаления, 10 жёлтых карточек и нереализованный пенальти. И это при том, что арбитры не чудили и выносили наказания по делу.

Неразбериха в российском футболе помогла закрепиться на втором месте в чемпионате России. «Ростов» был вынужден выставить на поединок с «Сочи» юношей и проиграл 1:10, а «Краснодар» согласился перенести встречу с «Динамо». И вот что мы имеем: у «Зенита» 53 очка, у «Локомотива» 44, у «Краснодара» 41 (игра в запасе), у «Ростова» — 38.

«Ювентус» — «Лечче». Прогноз: аутсайдер Серии А не станет помехой для Роналду и Дибалы «Волки» проиграли пять из шести предыдущих выездных встреч с общим счётом 0:12.

Положение комфортное. Про «Рубин» такого сказать нельзя: 26 баллов и 11-е место, отрыв от зоны вылета составляет всего три пункта. И это ещё казанцы в минувшую субботу одержали волевую победу в Екатеринбурге (1:2). Хотя, разумеется, без приключений обойтись не смогли. В середине второго тайма они остались в меньшинстве после прямого удаления Вячеслава Подберёзкина.

Непосредственно по качеству футбола команды смотрелись плюс-минус одинаково. Исход предрешил Хвича Кварацхелия, который выделялся на общем фоне и сделал оба гола своей команды. Сначала в падении через себя замкнул навес Павла Могилевца, а на исходе часа игры ассистировал Солтмураду Бакаеву.

Кварацхелия наверняка постарается передать привет своему бывшему клубу: полузащитник покинул «Локомотив» летом 2019 года, причём сделал это довольно громко. Кроме того нужно учитывать, что «железнодорожники» традиционно неуютно чувствуют себя в Казани.

Достаточно сказать, что в 11 предыдущих выездных матчах РПЛ с «Рубином» они победили лишь однажды — 27 октября 2013 года (2:1). Было это ещё при Леониде Кучуке, а казанцев тогда возглавлял Курбан Бердыев. Воды с тех пор утекло очень много, а москвичи всё так же испытывали проблемы.

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико» В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.

Даже на классическую ставку 1Х букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.66. Поднять потенциальную прибыль можно комбинированным вариантом 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.95. Лишь одна очная встреча из десяти последних оказалась верховой, так что результативность вряд ли окажется высокой.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 27 июня

«Локомотив» неделю назад одолел «Оренбург», но не убедил. Новый тренер только приступил к работе, времени что-то кардинально поменять у него не было. Выезды в Казань традиционно становятся для «железнодорожников» проблемой — в 11 предыдущих гостевых матчах с «Рубином» они выиграли всего однажды. Сыграем от хозяев.

Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

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