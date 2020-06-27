«Атлетик» Б — «Мальорка»: прогноз Владислава Радимова на матч 32-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Мальорка» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.29, победа «Мальорки» с нулевой форой за 5.75.



«Атлетик» в прошлом туре минимально уступил на выезде «Барселоне», а «Мальорка» проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 0:2. Сегодняшние гости находятся внизу турнирной таблицы, такое положение команды вынуждает идти вперёд, и здесь можно было бы предположить «тотал больше 2.5 мяча». Ну и вторую ставку можно сделать — на фору «Мальорки» с нулём.



Давайте объективно: «Атлетик» своё в этом сезоне уже отыграл и бороться ему практически не за что, а для «Мальорки», которая от безопасной зоны отстаёт на 6 очков, шансы сохранить прописку в этом чемпионате ещё есть. Надо гостям атаковать, играть в открытый футбол и добывать три очка, так что обе ставки имеют право на жизнь. Деваться «Мальорке» некуда и нужно брать очки в этой встрече, так как следующий поединок у неё с «Сельтой».

И в такой ситуации, которая сложилась у «Мальорки», долго и думать не нужно о том, где играют и с кем, — очки нужно добывать в каждой встрече. «Атлетик» же в свою очередь может дать поиграть футболистам, которых нечасто можно увидеть в составе, так как шансы на еврокубки уже утрачены».



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