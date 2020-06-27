«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 24-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.29.
«Очень интересная ситуация: в обеих командах главные тренеры работают недавно и им нужно самоутверждаться.
«Рубин» выиграл прошлый гостевой матч с «Уралом», скорее, за счёт удачи. Без фарта в футболе никуда — это важный фактор. «Рубин» сейчас в поиске нового стиля. Я не могу ничего сказать против организации игры в атаке и в обороне, но победы команде приносят не всегда такие логичные решения, как замены.
С «Локомотивом» этот номер не пройдёт. Это опытная команда, и по классу она, конечно, сегодня превосходит «Рубин». Поясню почему. В первом матче, с «Оренбургом», «Локомотив» одержал победу, хотя я ожидал от него худшего. Видимо, под влиянием нового тренера у команды наметился новый рисунок в игре — я не увидел равнодушия. Заметно стало, что игроки настроены на результат.
«Локомотив» против «Оренбурга» сыграл в атакующий футбол, и мне кажется, что в этом заключается философия главного тренера Марко Николича. Да, «Локомотив» в свое время добивался успеха с игрой от обороны. Я очень уважаю работу Сёмина, у него много своих козырей, но сейчас пришло время перемен. Обычно, когда игрокам говоришь, что надо сыграть в атаку, настроение у них меняется, начинают гореть глаза. И хотя опытным игрокам часто сложно переходить от одного типа игры к другому, я считаю, что «Локомотив» примет новый стиль и у него всё получится. У команды нет значимых потерь в составе. Мне кажется, что в основе сыграет Антон Миранчук и его связка с братом будет хороша в казанском матче».
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