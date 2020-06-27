«Норвич» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 1/4 финала Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Норвич Сити» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: проход «Норвича» за 3.45.



«Для «Норвича» сезон АПЛ, скорее всего, закончится вылетом в Чемпионшип. «Канарейки» плотно сидят на последнем месте, у них нет особых шансов на прописку в элите. Успешное выступление в Кубке Англии — это положительная психологическая компенсация за провал в АПЛ, «Норвич» в седьмой раз пробивается в четвертьфинал Кубка Англии. Последний раз такое событие произошло в сезоне-1991/1992. «Норвич» после переигровки одолел «Саутгемптон» со счётом 2:1 и прошёл в полуфинал, в котором уступил «Сандерленду», выступавшему в то время во втором дивизионе.



Нужно сказать, что этот розыгрыш — особенный. С сезона-2005/2006 в четвертьфинал впервые пробились только команды Премьер-лиги. «Норвич» в этом сезоне все свои кубковые матчи провёл в гостях. В 1/32 он выиграл у «Престона» из Чемпионшипа — 4:2, в 1/16 у «Бёрнли» — 2:1, в 1/8 сыграл с «Тоттенхэмом» — 1:1 (3:2 по пенальти). «Манчестер Юнайтед» проходит в четвертьфинал в 45=й раз, и уже шестой раз подряд.



В прошлом году манкунианцы на этой стадии уступили «Вулверхэмптону» — 1:2. В нынешнем розыгрыше «Юнайтед» в 1/32 взял реванш у «волков», правда, только в переигровке — 0:0 и 1:0. В 1/16 был побит в гостях «Транмир» из третьего по рангу дивизиона — 6:0, в 1/8 — в дерби Чемпионшипа, тоже на выезде, — 3:0. Вот такая информация к размышлению.



Давать прогноз на результат кубкового матча — это значит гадать на кофейной гуще, настолько непредсказуем этот результат. Непонятно, каким составом будет выступать «Манчестер Юнайтед», тем более после такого перерыва, связанного с пандемией. Давайте погадаем. Я думаю, что предпочтительнее шансы у «Норвича», преимущество своего поля — это важно. «Норвич» изо всех сил будет биться, чтобы хоть как-то компенсировать неудачу в АПЛ. Я ставлю на проход «Норвича» с коэффициентом 3.45».



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