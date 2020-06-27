«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Неценко на матч Кубка Англии

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.63.



«МЮ» набирает вистов вкупе с отличной работой Сульшера. Команда ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, одной ногой — в четвертьфинале Лиги Европы, при этом получила проходимого соперника в Кубке страны, за который манкунианцы постараются побороться. Норвежский тренер уже дал понять, что ротация состава будет, но не столь внушительная. «Норвич» же пока не впечатляет. «Саутгемптон» после рестарта его просто «раздел» (3:0), а потом и «Эвертон» взял свое (1:0).



Помним, что «Норвич» прошел в Кубке «Тоттенхэм» по пенальти и «Бернли» в основное время. Но «МЮ» сейчас очень твердо стоит на ногах и не собирается ничего никому просто так отдавать. Концентрация и футбол Сульшера становится достаточно прагматичным, что выливается в прекрасную работу в обороне любым составом.



В Кубке за 4 матча манкуанианцы не пропустили ни одного мяча, сыграв при этом две встречи с «Вулверхэмптоном». В АПЛ у «Манчестера» 7-матчевая серия без поражений (+4=3) и всего 2 пропущенных мяча, а также 5 сухих матчей. «Норвич» в 7 турах АПЛ забил всего 1 мяч. Не думаю, что есть явные предпосылки к тому, что команда Даниэля Фарке превзойдет «МЮ», который постарается не тратить слишком много сил в очень плотном календаре».



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