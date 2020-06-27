«Атлетико М» — «Алавес»: во сколько начало, где смотреть матч Примеры, по какому каналу

27 июня «Атлетико М» примет «Алавес» в матче 32-но тура чемпионата Испании. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 13.75. Поставить на ничью предлагают с коэффициентом 5.15.
Букмекеры считают, что матч Примеры «Атлетико М» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.
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