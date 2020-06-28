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«Шеффилд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала Кубка Англии

«Шеффилд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«У «Арсенала» будут большие проблемы с «Шеффилдом». Я думаю, что они помучаются. «Шеффилд» возвращается на свою домашнюю арену после выездных игр, которые крайне неудачно сложились.

Команда сейчас дрифтует в АПЛ, и понятно, что она высоко не заберётся, но и точно не упадёт. А вот в Кубке попробовать дойти до финала и выбрать эту дорогу до Лиги Европы — это может быть надежным вариантом.

«Шеффилд» уже тут обыгрывал «Арсенал» (1:0), а «канониры» в последних матчах не слишком уверенно играют на выезде — два из трёх проиграли. В игре с «Саутгемптоном» немного моральный дух подняли, но «Шеффилд» — это довольно сложный соперник, который дома не проигрывает в 10 матчах из 12.

У «Арсенала», повторяю, будут большие проблемы. «Шеффилд» — команда низовая, но достаточно яркая атака «канониров» может забить. Я бы поставил на «обе забьют», и мне кажется, что «Шеффилд» может пройти дальше. Но я бы играл не на итог, а на «обе забьют».

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