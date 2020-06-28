«Шеффилд» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.82.
«У «Арсенала» будут большие проблемы с «Шеффилдом». Я думаю, что они помучаются. «Шеффилд» возвращается на свою домашнюю арену после выездных игр, которые крайне неудачно сложились.
Команда сейчас дрифтует в АПЛ, и понятно, что она высоко не заберётся, но и точно не упадёт. А вот в Кубке попробовать дойти до финала и выбрать эту дорогу до Лиги Европы — это может быть надежным вариантом.
«Шеффилд» уже тут обыгрывал «Арсенал» (1:0), а «канониры» в последних матчах не слишком уверенно играют на выезде — два из трёх проиграли. В игре с «Саутгемптоном» немного моральный дух подняли, но «Шеффилд» — это довольно сложный соперник, который дома не проигрывает в 10 матчах из 12.
У «Арсенала», повторяю, будут большие проблемы. «Шеффилд» — команда низовая, но достаточно яркая атака «канониров» может забить. Я бы поставил на «обе забьют», и мне кажется, что «Шеффилд» может пройти дальше. Но я бы играл не на итог, а на «обе забьют».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 июня 2020
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:32
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
- 27 июня 2020
-
22:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45