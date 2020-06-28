«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча, по какому каналу покажут

28 июня «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 14.50. Поставить на ничью предлагается за 7.20.



Проход «Ньюкасла» оценен в 8.30, проход «Ман Сити» — в 1.07.



Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

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