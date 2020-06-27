«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: непростой день для Гвардиолы, Де Брёйне и Стерлинга

28 июня «Ньюкасл Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 14.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» (28.06.2020)

Наряду с АПЛ в Англии будет доигран и Кубок страны. В программе четвертьфинальных матчей выпала честь принять участие паре «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Их встреча состоится 28 июня и, естественно, пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Ньюкасл Юнайтед» проделал в Кубке Англии непростой путь, во время которого случились даже две переигровки. В предыдущем же этапе клубу выпало в гостях сражаться с «Вест Бромвичем», с чем он, собственно, справился (3:2). Однако понервничать пришлось: уже на 47-й минуте счёт стал 3:0 в пользу гостей, но до конца матча хозяева сумели отквитать два.



В чемпионате Англии у «сорок» пока всё плюс-минус нормально. Они набрали 39 очков за 31 тур и сейчас занимают 13-ю строчку. После паузы в двух домашних поединках получилось разгромить закрытый «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и поделить очки с неугомонной «Астон Виллой» (1:1).



«Манчестер Сити» обошёлся без приключений. В 1/32 финала экспериментальным составом вынес скромнейший «Порт Вейл» (4:1), в 1/16 финала разбил оставшийся в меньшинстве уже на шестой минуте «Фулхэм» (4:0). А в предыдущей стадии в режиме экономии энергии разобрался с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).

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В АПЛ у «горожан» тоже всё достаточно неплохо. Сейчас они занимают вторую строчку, набрав 63 очка. Отрыв от замыкающего топ-3 «Лестера» составляет восемь пунктов, а вот лидирующий «Ливерпуль» стал чемпионом досрочно. Поэтому Пеп Гвардиола наверняка сосредоточит силы на Кубке, чтобы не упускать ещё один трофей.



В четвертьфинале «Манчестер Сити» предстоит выезд к «Ньюкасл Юнайтед». Букмекеры считают голубых явным фаворитом, однако хозяева наверняка дадут бой. Причин для такого мнения сразу несколько.



Во-первых, у себя дома «сороки» выступают весьма неплохо в нынешнем сезоне. По набранным очкам на своём поле они занимают 11-е место в английской Премьер-лиге, потерпев всего три поражения. При этом за 16 домашних матчей они пропустили только 13 мячей, а забили — 16.

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Следующий момент — выступление «горожан» на чужом поле. Они провели в текущем розыгрыше чемпионата Англии 16 гостевых матчей и пропустили 21 мяч. На таком фоне гол «Ньюкасла» за коэффициент 1.95 выглядит неплохо.



Статистика личных встреч между соперниками на нашей стороне. Дело в том, что в последних девяти играх с «горожанами» «сороки» забили 10 голов. Не будем мудрить и проверим гол хозяев.

Прогноз и ставки на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити», однако, на наш взгляд, дать бой «Ньюкасл Юнайтед» определённо может. У себя дома он имеет неплохую статистику в АПЛ, потерпев всего три поражения. Мы бы проверили гол «сорок». Статистика личных встреч на нашей стороне: в последних девяти играх с «горожанами» чёрно-белые забили 10 голов.



Ставка: «Ньюкасл Юнайтед» забьёт за коэффициент 1.95.