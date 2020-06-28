«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Неценко на матч Кубка Англии

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют за 2.11.



«Встреча не должна получиться легкой прогулкой для «горожан», хотя в кубковых соревнованиях у них отличный настрой. Команде Гвардиолы придется играть уже 4-й матч за 12 дней, а кадровая ситуация становится только хуже. К травмированному Агуэро добавился дисквалифицированный Фернандиньо. С «Челси» манкунианцы еле держали скорости и выглядели натужно. Вероятнее всего, не сыграет Стоунз, в лазарете Эрик Гарсия и Жоау Канселу.



К тому же для «Ман Сити» «сороки» соперник в последнее время очень неудобный. Гвардиола сумел обыграть «Ньюкасл» лишь раз в последних 4 встречах. Стив Брюс отлично вернулся в чемпионат, разгромив «Шеффилд» и чуть не удержав победу в матче с «Астон Виллой». Да, глубины состава «Ньюкаслу» не хватает, но из новых травмированных только Мэтт Ритчи. В последних 4 турах АПЛ «сороки» выдали 3 сухих матча.



С учетом Кубка и победы над «Вест Бромом» «сороки» не уступают никому уже 5 матчей кряду. А если брать личные встречи с «Сити», то 6 последних из 7 срабатывал выбор «обе забьют». Мне кажется, «Ньюкасл», наряду с гостями, отыщет шанс в атаке».



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