«Барселона» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч 33-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.06.

«В четырёх предыдущих матчах мадридцы пропустили всего один мяч, да и тот с пенальти на 93-й минуте. Болельщиков сине-гранатовых должно напрягать сразу несколько факторов. Во-первых, атмосфера в коллективе. Неслучайно после ничьей с «Сельтой» в СМИ появилась информация о конфликте главного тренера Кике Сетьена и нескольких футболистов, недовольных тактическими решениями.



Во-вторых, «Барселоне» нужно выиграть любой ценой, иначе чемпионская гонка фактически завершится. Следовательно, рано или поздно придётся раскрываться, а «Атлетико» только это и нужно. Мадридцев вполне устроит ничья, и торопиться они не станут, отрыв от претендентов на топ-4 заметный.



И третье — история личных встреч. В пяти предыдущих матчах на «Камп Ноу» хозяева выиграли дважды при двух ничьих и одном проигрыше. «Атлетико» очень мало пропускает на выезде (13 мячей в 16 матчах), так что Месси и Суареса ждёт настоящее испытание. С продвижением мяча у сине-гранатовых в последнее время дела обстоят худо.



Возьмём Х2 за 2.06. Думаю, проблемы «Барселоны» зашли слишком далеко, шансы гостей набрать очки составляют никак не менее 50%».