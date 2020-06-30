«Леганес» — «Севилья»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 30 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Леганес» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» за 2.16.
«Несчастный «Леганес» барахтается на дне турнирной таблице чемпионата Испании, одной ногой уже фактически находясь в Сегунде. 25 очков и 19-е место, хуже только «Эспаньол». Шансы спастись тают на глазах. За шесть туров до окончания первенства отставание от занимающей спасительную 17-ю строчку «Сельты» составляет девять баллов. Права на ошибку не осталось, а календарь не шибко приятный. После «Севильи» предстоят два матча с прямыми конкурентами, выезд в Бильбао, а также домашние поединки с «Валенсией» и «Реалом».
Напрягает разве что история противостояния — в трёх предыдущих выездах в Леганес красно-белые зацепили всего два очка, причём в каждом случае голы забивались в обе стороны. В остальном коэффициент 2.16 на лобовую победу фаворита кажется подарком.
Всё же «Севилья» заметно недобрала в предыдущих турах и имеет огромное преимущество по уровню исполнительского мастерства. Плюс мотивация, ведь на кону место в топ-4 и огромные деньги за попадание в Лигу чемпионов. И последний фактор — предыдущий матч гости провели на сутки раньше, при плотном графике и короткой «скамейке» это крайне важно.
Хозяева непременно упрутся и, вполне возможно, даже забьют, но зацепиться за очки им будет сложно. П2 за 2.16 смотрится замечательно, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за 3.15».
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