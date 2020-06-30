«Брайтон» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч 32-го тура чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Подопечные Сульшера гораздо лучше играют дома, нежели в гостях. По набранным очкам на выезде они занимают лишь девятое место в АПЛ, добыв только 4 победы за 15 игр и забив всего 16 голов, а пропустили целых 19.



«Альбион» в свою очередь дома в 15 поединках потерпел только 4 поражения. При этом клуб сумел оформить 19 мячей, а пропустить не так много — 16. Любопытно также, что с 2017 года соперники успели встретиться шесть раз. В Брайтон энд Хоув они играли только два раза, оба остались за хозяевами с общим счётом 4:2.



А на таком фоне можно подумать над ставкой «обе забьют» за коэффициент 2.00. «Брайтон» сейчас выглядит весьма неплохо, а «Ман Юнайтед» в гостях выступает не так стабильно.



Однако красные, разумеется, выйдут фаворитом. В последнее время молодые игроки манкунианцев чувствуют себя увереннее, часто бьют по воротам и стараются контролировать игру. Вероятно, хозяева будут играть вторым номером и ждать своего момента».