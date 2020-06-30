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«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов» в 25-м туре российской Премьер-Лиги.

Ставка: «Локомотив» выиграет и не пропустит за 2.15.

«Локомотив» почти во всех матчах играет строго в обороне. Но у них всегда появляются моменты в атаке. Сейчас начал забивать Алексей Миранчук. В «Локомотиве» буквально любой человек может отличиться.

Это команда, которая всегда строго играет и в защите, и в атаке. Поэтому я думаю, что «Локомотив» победит. Причём победит всухую, не пропустит», — сказал Ловчев.

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