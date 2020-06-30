«Леганес» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 33-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Севилья» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.



«Процентов на 90 уже понятно, что «Леганес» покинет Примеру. Сейчас ему принимать «Севилью», у которой свои расклады. Уже максимально близко подобрался к ней «Вильярреал». «Севилья» же подхватила вирус ничейных результатов — уже 4 ничьи подряд. Конкуренты не дремлют. А задача «Севильи» и Хулена Лопетеги — сохранить место в лигочемпионской четвёрке.



Самого Лопетеги на этот раз не будет: он дисквалифицирован. Без главного тренера этот матч проведёт команда, а место Лопетеги займёт его помощник Пабло Санс.



В последних 8 матчах между этими командами только раз они не пробивали вариант «2-3 гола в матче», который я бы хотел предложить. В первом круге этого сезона была минимальная победа «Севильи» 1:0. А во всех остальных случаях они играли именно так, что было либо два, либо три мяча. В 2016-м ещё была победа «Севильи» 3:2. А так — 1:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 2:1. В прошлом сезоне «Леганес» выиграл 3:0.



Поэтому беру за 1.8 вариант «2-3 гола в матче». «Севилья» не очень много пропускает, но «Леганесу» всё равно придётся лезть вперёд, даже без своего главного креативщика Оскара. Какой-то момент «Леганес» может поймать, ну или «Севилья» парочку забьёт и увезёт победу 2:0», — полагает Генич.



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