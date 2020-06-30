Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Леганес» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 33-го тура Примеры

«Леганес» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч 33-го тура Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Севилья» в 33-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.80.

«Процентов на 90 уже понятно, что «Леганес» покинет Примеру. Сейчас ему принимать «Севилью», у которой свои расклады. Уже максимально близко подобрался к ней «Вильярреал». «Севилья» же подхватила вирус ничейных результатов — уже 4 ничьи подряд. Конкуренты не дремлют. А задача «Севильи» и Хулена Лопетеги — сохранить место в лигочемпионской четвёрке.

Самого Лопетеги на этот раз не будет: он дисквалифицирован. Без главного тренера этот матч проведёт команда, а место Лопетеги займёт его помощник Пабло Санс.

В последних 8 матчах между этими командами только раз они не пробивали вариант «2-3 гола в матче», который я бы хотел предложить. В первом круге этого сезона была минимальная победа «Севильи» 1:0. А во всех остальных случаях они играли именно так, что было либо два, либо три мяча. В 2016-м ещё была победа «Севильи» 3:2. А так — 1:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 2:1. В прошлом сезоне «Леганес» выиграл 3:0.

Поэтому беру за 1.8 вариант «2-3 гола в матче». «Севилья» не очень много пропускает, но «Леганесу» всё равно придётся лезть вперёд, даже без своего главного креативщика Оскара. Какой-то момент «Леганес» может поймать, ну или «Севилья» парочку забьёт и увезёт победу 2:0», — полагает Генич.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Леганес» — «Севилья». Прогноз: Хесус Навас, Окампос и Сусо отправят аутсайдера в Сегунду
Красно-белые отдыхали на день больше и имеют огромное преимущество по уровню состава.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020