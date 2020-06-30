«Барселона» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч 33-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Барселоны» в 1 мяч за 3.48.



«Барселона» на пустом стадионе «Камп Ноу» будет принимать мадридский «Атлетико», который прекрасно начал посткоронавирусный этап чемпионата. Одержал в последних четырех турах четыре победы подряд. До этого была ничья с «Атлетиком» из Бильбао. В результате чего за эти пять посткоронавирусных туров «Атлетико» имеет на два очка больше, чем у «Барселоны» и более поставленную игру. Диего Симеоне смог подготовить команду к этой дополнительной части чемпионата.



«Атлетико» смог с шестого места перескочить на третье. Причем, отрыв «Атлетико» от пятого места настолько велик, что можно и не беспокоиться и собирать очки в следующих домашних матчах. Тогда «Атлетико» решит вопрос с попаданием в Лигу чемпионов, который был под вопросом еще пять туров назад. Идти дальше куда-то и стараться опередить «Барселону в борьбе за второе место — это не так важно для «Атлетико». Во-первых, потому что второе место ничего не дает дополнительно к третьему.



Плюс к тому отрыв между «Атлетико» и «Барселоной» уже велик, поэтому команде Диего Симеоне можно уже успокоиться, закрепить свое преимущество над конкурентами: «Реал Сосьедадом», «Хетафе» и «Вильярреалом», наверное. Спокойно дожидаться Лиги чемпионов, готовиться к четвертьфинальным матчам, надеюсь, полуфинальным и возможно финальным, которые будут сыграны в Лиссабоне. Надо спокойно и без травм доиграть этот чемпионат.



Думаю, мотивация «Атлетико» на «Камп Ноу» будет не такой зашкаливающей, какая должна быть у «Барселоны», которая потеряла уже 4 очка. После неожиданной ничьей в Виго, когда «Барселона» контролировала игру и вела в первом тайме, но, как я и говорил в прошлом прогнозе, «Барса» попытается победить малой кровью. Попытается победить ценой минимальных усилий, чтобы больше сил оставить на игру с «Атлетико».



Как раз вот это вот желание не выкладываться, когда играешь каждый два дня на третий или на четвертый, оно сыграло злую шутку против «Барселоны». Когда «Сельта» дважды сравняла счет, то «Барса» просто не успела на это что-то ответить.



Вот сейчас как раз решающая битва. Не зря Жерар Пике сказал, что «Барса» не сдается. Вот как раз в этой игре каталонцы и сделают все возможное. Бойцовский дух, большая мотивация, хотел сказать о факторе своего поля, но пусть это и пустые трибуны, но на своем поле «Барселона» все же вырывает победы, а вот в гостевых матча «Барса» играет просто отвратительно. Дома, со зрителями или без, процент очков довольно таки высокий, и игра более качественная.



Мне кажется, что здесь «Барселона» в тяжелейшем матче имеет шансы все же вырвать победу. Плюс, очень важный фактор — у «Атлетико» дисквалифицирован Коке. Очень важный полузащитник. Без Коке и еще одного центрального защитника Савича «Атлетико» выглядит уже слабее. Потеря Савича не так важна. Хименес и Фелипе, думаю, справятся, но без Коке «Атлетико» будет тяжелее.



У «Барселоны» все в порядке с составом. Более того, Бускетс свежий возвращается после дисквалификации. Это очень важный фактор. Думаю, что тут можно сыграть на победу «Барселоны», коэффициент на которую достаточно велик, порядка 1,80. Можно увеличить коэффициент на 1 десятую, взяв еще и тотал матча меньше 4,5. Голевые феерии здесь не планируются. «Атлетико» — это команда, которая мало пропускает и мало забивает. Последние матчи в сезоне — это были либо минимальные победы, либо было просто мало голов. В основном 1:0 или 2:1



«Барселона» много отгрузила «Мальорке», но в остальное время забивает мало. «Атлетико» — это не та команда, которой можно много забить. Это все же одна из лучших оборон в мире. Мне кажется, что здесь будет счет 1:0 или 2:1 в пользу «Барселоны». Шансы на то, что преимущество «Барсы» будет больше, не слишком велики. Исходя из того, что победа «Барсы» в один мяч мне кажется более вероятной, то я рискну поставить с очень высоким коэффициентом в 3,50 на победу «Барсы» с разницей ровно в 1 мяч.



Это рискованно, но коэффициент достаточно хорош. На этом моя ставка заканчивается. Но, я бы порекомендовал бы подумать о ставке на гол Месси. Можно найти коэффициент выше двойки. Редко, когда можно столько получит на гол Месси. Напомню, что Месси сейчас имеет 699 голов за «Барсу». Он уже три матча ждет юбилейного гола. Так долго не забивать для Лионеля — это нонсенс. Мне кажется, что он забьет. В ворота «Атлетико» он забивает прилично. Кроме того, он бьет пенальти, а при VAR всегда есть шанс получить 11-метровый удар. Кроме того, он бьет штрафные. Возможно, что штрафные он бьет даже лучше, чем пенальти.



Мне кажется, шансы на гол у Лионеля Месси достаточно велики. Можно рассмотреть ставку на гол Месси».



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