«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Поленова на встречу 25-го тура РПЛ

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (+1.5) за 1.66.



«Давайте обсудим российскую Премьер-Лигу. Хочу предложить вам свой прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов».



«Крылья» сменили тренера. Приход Андрея Талалаева может стать очень важным подспорьем для команды именно в психологическом смысле. Мы часто говорим, что смена тренера даёт какой-то импульс команде. Это то, что нужно сейчас Самаре.



Игра «Крыльев» против «Зенита» в Петербурге показала, что есть кем играть и биться. Чего-чего, а бойцовских качеств в этом матче было проявлено немало, в отличие от игры с «Ахматом». Это, на мой взгляд, достаточно важный фактор.



«Локо» при Николиче пока ещё рано разбирать на пунктики и говорить, в чём команда прибавила или убавила. Во многом у «Локомотива» накатанная колея. Здесь достаточно сильный состав для того, чтобы обыгрывать соперников, которых «Локо» превосходит в классе.



С «Крыльями», наверное, придётся постараться «Локомотиву». Близость вылета должна мобилизовать «Крылья». Приход тренера тоже должен подстегнуть команду.



В этом матче я предлагаю задуматься над вариантом «Крылья» с форой (+1,5). Мне кажется, что разобрать на винтики эту команду не получится. Мы видели, что происходило с игрой «Локомотива» по ходу нынешнего сезона после рестарта.



Такой лёгкой прогулки, мне кажется, у «Локомотива» не будет. Предлагаю и вам задуматься над таким вариантом», — сказал Поленов.



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