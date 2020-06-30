«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Поленова на встречу 25-го тура РПЛ

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (+1.5) за 1.66.
«Давайте обсудим российскую Премьер-Лигу. Хочу предложить вам свой прогноз на матч «Локомотив» — «Крылья Советов».
«Крылья» сменили тренера. Приход Андрея Талалаева может стать очень важным подспорьем для команды именно в психологическом смысле. Мы часто говорим, что смена тренера даёт какой-то импульс команде. Это то, что нужно сейчас Самаре.
Игра «Крыльев» против «Зенита» в Петербурге показала, что есть кем играть и биться. Чего-чего, а бойцовских качеств в этом матче было проявлено немало, в отличие от игры с «Ахматом». Это, на мой взгляд, достаточно важный фактор.
«Локо» при Николиче пока ещё рано разбирать на пунктики и говорить, в чём команда прибавила или убавила. Во многом у «Локомотива» накатанная колея. Здесь достаточно сильный состав для того, чтобы обыгрывать соперников, которых «Локо» превосходит в классе.
С «Крыльями», наверное, придётся постараться «Локомотиву». Близость вылета должна мобилизовать «Крылья». Приход тренера тоже должен подстегнуть команду.
В этом матче я предлагаю задуматься над вариантом «Крылья» с форой (+1,5). Мне кажется, что разобрать на винтики эту команду не получится. Мы видели, что происходило с игрой «Локомотива» по ходу нынешнего сезона после рестарта.
Такой лёгкой прогулки, мне кажется, у «Локомотива» не будет. Предлагаю и вам задуматься над таким вариантом», — сказал Поленов.
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