Эксперты назвали ставки россиян на матч ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ

Матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» начнётся сегодня, 30 июня, в 20:30 мск. В БК ФОНБЕТ рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



55% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу спартаковцев, 32% — на ЦСКА, ещё 13% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 14% объёма рынка при коэффициенте 2.00. 86% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.80).



Больше всего игроки БК ФОНБЕТ ставят на то, что будет забито меньше 3 мячей. На этот исход поставлено 31% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на победу спартаковцев (29%), на ТМ 3 голов в матче (25%), на успех ЦСКА (14%) и на то, что обе команды забьют (1%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК ФОНБЕТ, составила 450 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на ТМ 3 с коэффициентом 1.47. Средняя сумма ставки — 460 рублей.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Бакаев и Соболев испортят возвращение Гончаренко Первая встреча Тедеско и Гончаренко после шумного четвертьфинала Кубка России.