ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Бакаев и Соболев испортят возвращение Гончаренко

30 июня ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 30 июня ЦСКА — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча РПЛ ЦСКА — «Спартак» (30.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт вновь начудят в обороне За четыре игры после паузы «орлы» пропустили семь мячей.

Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги стартует во вторник, 30 июня, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 20:30 мск в Москве: ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Спартак».

Разумеется, это центральная игра всего 25-го тура РПЛ, хотя на кону всего лишь борьба за пятое место в турнирной таблице. ЦСКА доигрался до того, что в домашнем дерби идёт у букмекеров явным аутсайдером. Оснований для этого предостаточно, ведь новости из стана «армейцев» в последнее время доносятся не самые позитивные.

Трансфер Вагнера Лава сорвался, Алан Дзагоев опять получил травму бедра, а Виктор Гончаренко выдал триллер: подал заявление об отставке, пропустил матч с «Динамо» (присутствовал на трибунах, командой руководил Сергей Овчинников), но всё же вернулся к работе после встречи с руководством клуба.

«Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Прогноз: Заха, Джей Родригес и Джордан Айю возьмут выходной В шести предыдущих очных встречах верх соперники пробили лишь один раз.

Ну и самое главное — красно-синие не знают побед в чемпионате России на протяжении вот уже семи туров. Предыдущая была одержана ещё в ноябре над несчастными «Крыльями Советов» (1:0), которые идут последними и накануне отправили Миодрага Божовича в отставку. А дальше — как отрезало.

После рестарта сезона за 180 минут забить не удалось ни разу. Поражение от «Зенита» (0:4) получилось максимально быстрым — 0:2 к девятой минуте, 0:3 к перерыву, второй тайм превратился в формальность. А ничья с «Динамо» (0:0) кажется справедливым исходом — игра шла на три результата, а шансы имелись у обеих сторон.

Положение в турнирной таблице выглядит так себе: 37 очков в 24 турах и пятое место в турнирной таблице. Говорить вслух о Лиге чемпионов даже как-то неловко, амбиции ограничиваются попаданием в Лигу Европы. Битва со «Спартаком» будет крайне важна ещё и по этой причине.

«Хетафе» — «Реал Сосьедад». Прогноз: последний шанс сесть на хвост «Атлетико» и «Севилье» Проигравший выпадет из гонки за Лигу чемпионов, цена ошибки колоссальна.

Дело в том, что красно-белые возглавляют группу преследования: 32 балла, шестое место. Попасть в еврокубки можно и через Кубок России, но там предстоит сражаться с «Зенитом» с Санкт-Петербурге. А вот в случае победы над принципиальным противником борьба за топ-5 обострится до предела.

Пока «Спартак» выглядит симпатично. По делу в Туле обыгран «Арсенал» (3:2), не помешали даже откровенно странные решения арбитра. Затем состоялась нулевая ничья с «Уфой», но это абсолютно нормально: редкому гранду удаётся найти брешь в обороне подопечных Вадима Евсеева.

Рассуждать о судействе смысла нет, все ключевые решения судьи приняли по делу. Москвичи крепко провели первый тайм и добавили в концовке, а вот основная часть второго тайма выдалась не лучшей. Скорее всего, с функциональной готовностью имеются проблемы, что вполне логично в связи со скомканной подготовкой.

Обе личные встречи в нынешнем сезоне остались за гостями. Красно-белые в августе победили со счётом 2:1 в рамках первого круга РПЛ, а в начале марта в дополнительное время выбили ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2), причём в меньшинстве. Новая встреча Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско обещает получиться жаркой.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Фролов с Бурлаком удивят Николича и Миранчука «Железнодорожникам» везёт с календарём после возобновления сезона РПЛ.

Многое будет зависеть от эмоционального состояния хозяев. Гончаренко успел попрощаться с футболистами, а теперь вернулся — трудно сказать, как именно это повлияет на команду. С учётом кадровых проблем и недавних результатов красно-синих стоит признать, что линия букмекеров выставлена логично.

Возьмём П2 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.77. Красно-белые в двух матчах после перерыва выглядели интереснее, да и ситуация в коллективе у них стабильнее. Значимость домашнего поля упадёт, поскольку трибуны будут заполнены всего на 10%. На наш взгляд, без очков гости не останутся.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 30 июня

Виктор Гончаренко написал заявление об уходе и успел попрощаться с командой, а затем вернулся. Трудно понять, как это повлияет на футболистов. ЦСКА находится в яме — семь туров без побед, вылет из Кубка России от рук «Спартака». Красно-белые после паузы набрали четыре очка и показали довольно симпатичный футбол. Их шансы кажутся выше.

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.77.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.