Во сколько играют «Локомотив» — «Крылья Советов», где смотреть матч и какой прогноз

30 июня «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 8.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа «Крыльев Советов» с форой (+1) за 2.22.
Линия букмекеров кажется логичной, хозяева действительно имеют заметную фору по уровню исполнителей, а своё поле станет дополнительным плюсом. И всё же нужно учесть несколько факторов. Первый — в двух предыдущих домашних матчах с самарцами «Локомотив» потерял очки (2:2 и 0:0).
Второй — у гостей имелись дополнительные сутки на восстановление. С «Зенитом» они играли в пятницу, а «Локомотив» провёл матч с «Рубином» в субботу. «Скамейка» у москвичей для претендента на Лигу чемпионов коротковата, в Казани усилить игру можно было разве что Антоном Миранчуком.
И третий — самарцы накануне решились на увольнение Миодрага Божовича. Его место занял Андрей Талалаев. За шесть туров до конца рассчитывать на какие-то существенные изменения наивно, такой шаг преследует в первую очередь цель встряхнуть команду и придать ей импульс. В принципе, может и получиться.
Потому списывать гостей со счетов преждевременно. Зацепиться за очки им, может, и не удастся, а вот дать фавориту бой — вполне. Брать ли Х2 за дивный коэффициент 2.96 — дело вкуса, всё же шансы «Локо» смотрятся выше. А вот П2 с форой (+1) за 2.22 выглядит нормально.
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