«Сочи» — «Динамо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 25-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо».

Ставка: ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.82.

«Подопечные Кирилла Новикова после паузы сыграли лишь один раз, скатав нулевую ничью с ЦСКА. Смотрелись никак не хуже соперника, вот только в атаке не хватало конкретики: то затянут с последним пасом, то не смогут довести до ума контратаку, то просто примут неверное решение в завершающей стадии.



В то же время создаётся ощущение, что букмекеры недооценивают москвичей. В 11 предыдущих матчах бело-голубые потерпели всего два поражения — от «Зенита» (0:3) и «Спартака» (0:2). На выезде они тоже чувствуют себя уверенно: пять побед, три ничьи и три поражения в 11 встречах, 18 набранных очков.



«Сочи» повезло зацепить очки с «Ахматом», но удача может потребовать вернуть долг. Оборона у москвичей неплохая, «скамейка» достаточно длинная. На наш взгляд, свой гол гости непременно забьют, ведь защита у «горожан» не блещет. Этого должно хватить для набора очков.



Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 и ИТБ 1 гола «Динамо» за 1.82. Бело-голубые не откажутся от борьбы за еврокубки просто так и до последнего постараются оказывать давление на ЦСКА».