«Тамбов» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на игру РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит» в 25-м туре российской Премьер-Лиги.



Ставка: победа «Зенита» за 1.30.



«Тамбов» вынужден играть то в Саранске, то в Нижнем Новгороде. Конечно, не от хорошей жизни так происходит. Это не добавляет команде уверенности. Потому что зрителя своего, откровенно говоря, нет.



«Зенит» уже практически чемпион. Ему даже лучше играть на выезде с командой, которая хоть немного раскрывается. Когда «Зенит» играет в Санкт-Петербурге, соперники стоят в собственной штрафной площади. Трудно что-то поделать с этим.



У «Зенита» хорошая атака. Есть Артем Дзюба, Сердар Азмун. Малком добавил индивидуальности и нацеленности на ворота. Думаю, у «Зенита» не возникнет проблем», — сказал Ловчев.



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«Тамбов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Семак и Азмун не дадут «Локомотиву» оживить интригу Петербуржцы имеют девять очков форы, на повестке дня — матч с аутсайдером РПЛ.