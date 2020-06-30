«Тамбов» — «Зенит». Прогноз: Дзюба, Семак и Азмун не дадут «Локомотиву» оживить интригу

1 июля «Тамбов» и «Зенит» сыграют в матче 25-го тура РПЛ. Начало встречи — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 12.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Тамбов» — «Зенит»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 1 июля «Тамбов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.25.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Тамбов» — «Зенит» (01.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались два полных тура, участники прогрелись и вошли в колею. Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в среду, 1 июля, сразу шестью матчами. В 17:30 мск в Нижнем Новгороде «Тамбов» начнёт выяснять отношения с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи. «Волки» продолжают бороться за выживание. Финансовые возможности мизерные, все домашние матчи приходится проводить за пределами родного города. Но результат достойный.

25 очков в 24 турах, 13-е место в чемпионате России. Стыки в нынешнем сезоне отменили из-за пандемии коронавируса и уплотнения календаря, а потому для сохранения прописки в элитном дивизионе достаточно просто не опуститься ниже. Правда, после рестарта первенства команде натурально не везёт.

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Для начала она уступила в Уфе (1:2). Плохо провела первый тайм, пропустила, а на 36-й минуте осталась в меньшинстве. Зато после перерыва активизировалась, забрала мяч, создала несколько хороших моментов и провела ответный гол. Не хватило нескольких минут — уже в компенсированное время пропустили после углового.

А в воскресенье состоялось поражение в Екатеринбурге (1:2). «Тамбов» пропустил первый мяч с пенальти в абсолютно безобидной ситуации: после обычного заброса мяч попал в руку Килину, хотя ничего не предвещало беды. Дальше ситуация повторилась — гости заиграли веселее и отыгрались, но почти сразу же пропустили второй.

А вот у «Зенита» всё замечательно. После паузы добыто шесть очков из шести возможных — лёгкая победа над ЦСКА (4:0) и трудовая — над «Крыльями Советов» (2:1). Говорить о судействе в игре с самарцами нет смысла. Как минимум два из трёх ключевых решений в пользу петербуржцев арбитр принял верно. В целом успех они заслужили.

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Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице РПЛ с комфортным отрывом: идущий вторым «Локомотив» отстаёт на девять очков. За шесть туров отыграть такое отставание будет необычайно сложно. Да и календарь вполне рабочий — выделить стоит разве что грядущие игры с «Краснодаром» и «Ростовом».

Рисунок игры кажется очевидным. «Волки» выставят трёх центральных защитников и усядутся в глубокую оборону, насытив зону перед собственной штрафной. Подопечные Сергея Семака будут владеть мячом, использовать фланги и регулярно орошать владения Георги Шелии подачами.

Разумеется, шансы гостей гораздо выше, но букмекеры дают на П2 скромный коэффициент 1.31, а лезть в большие форы не хочется. «Тамбов» просто так никому не сдаётся, с защитой тут полный порядок, а «Зениту» уже 5 июля играть важный матч в Краснодаре, так что гнаться за разгромом вовсе не обязательно.

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Потому с точки зрения ставок на исход нормально выглядит разве что П2 в 1-2 мяча за коэффициент 2.05. Мы же предпочтём поставить на статистику. Тотал больше 6 угловых «Зенита» за 2.06 смотрится любопытно. Также стоит подумать о ставке на победу гостей по проценту владения мячом с форой, но пока такой линии в букмекерских конторах нет.

Также возьмём ИТМ 1.5 жёлтых карточки «Зенита» за 2.28. Дисквалификации в концовке сезона никому не нужны, а судить будет Михаил Вилков. В трёх предыдущих матчах РПЛ, на которых работал этот арбитр, было показано всего восемь (2+3+3) «горчичников»), по меркам лиги совсем немного.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Тамбов» — «Зенит» 1 июля

Хозяева отдадут мяч и усядутся в оборону в надежде на контратаку или стандарт. Сине-бело-голубые по привычке будут использовать подачи с флангов и активно нагружать штрафную площадь. На таком фоне угловых у ворот Георги Шелии должно быть достаточно, эту ставку и проверим.

Ставка №1: тотал больше 6 угловых «Зенита» за 2.06.

Ставка №2: ИТМ 1.5 жёлтых карточки «Зенита» за 2.28.

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