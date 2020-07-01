Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Борнмут» — «Ньюкасл»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Борнмут» — «Ньюкасл»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.95.

«За 180 минут футбола «Борнмут» нанёс всего один удар в створ ворот, проиграл два матча из двух и ещё уменьшил свои шансы на выживание в АПЛ. Особо говорить о «вишенках» нечего — у команды проблемы и с составом, и внутри коллектива, да и клуб рискует в случае вылета и вовсе перестать существовать – уж слишком многое в нём завязано на доходах от выступления в АПЛ.

«Ньюкасл» же по сути обезопасил себя от вылета – «сороки», руководимые Стивом Брюсом, явно прыгнули в этом сезоне выше головы и решили задачу, которая в начале сезона казалась трудновыполнимой.

Если говорить о форме и физическом состоянии команд, то у «Ньюкасла» они явно лучше. Опасение вызывает разве что психологическое состояние у «сорок» поражения от «Ман Сити» в Кубке Англии.

И всё же гости здесь должны зацепиться как минимум за ничью», — полагает Петросьян.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020