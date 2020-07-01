«Борнмут» — «Ньюкасл»: ставка Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Ньюкасл».
Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.95.
«За 180 минут футбола «Борнмут» нанёс всего один удар в створ ворот, проиграл два матча из двух и ещё уменьшил свои шансы на выживание в АПЛ. Особо говорить о «вишенках» нечего — у команды проблемы и с составом, и внутри коллектива, да и клуб рискует в случае вылета и вовсе перестать существовать – уж слишком многое в нём завязано на доходах от выступления в АПЛ.
«Ньюкасл» же по сути обезопасил себя от вылета – «сороки», руководимые Стивом Брюсом, явно прыгнули в этом сезоне выше головы и решили задачу, которая в начале сезона казалась трудновыполнимой.
Если говорить о форме и физическом состоянии команд, то у «Ньюкасла» они явно лучше. Опасение вызывает разве что психологическое состояние у «сорок» поражения от «Ман Сити» в Кубке Англии.
И всё же гости здесь должны зацепиться как минимум за ничью», — полагает Петросьян.
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