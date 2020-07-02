«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: индивидуальный тотал голов «Манчестер Сити» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77.

«Любопытно здесь то, что за последние 12 лет в английской Премьер-лиге в Манчестере «горожане» потерпели всего одно поражение от красных. С 2008 года соперники успели встретиться на «Этихаде» 10 раз. Шесть побед на счету хозяев, а ещё три раза случалась ничья.



Примечательно также то, что в этих 10 поединках голубые сумели оформить целых 22 мяча, то есть чуть больше двух штук в среднем за матч. В текущем сезоне подопечные Пепа Гвардиолы тоже нисколько не стесняются забивать. К слову, за 15 домашних игр они умудрились наколотить аж 41 мяч.



Стоит обратить внимание и на то, что в предыдущих семи матчах на своём поле «Манчестер Сити» меньше двух мячей не забивал. Мотивации у «горожан» хоть отбавляй, а потому мы бы проверили ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.77. Другой вариант — 1Х + тотал больше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 2.22».