«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: Де Брёйне и Гвардиола испортят Клоппу праздник

2 июля «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ман Сити» — «Ливерпуль» (02.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27-го числа стартовал 32-й. Завершит программу пара «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», встреча состоится 2 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Манчестер Сити» возобновил сезон разгромом «Арсенала» (3:0) в игре перенесённого 28-го тура АПЛ. Затем в поединке 30-го тура вынес крепкий «Бёрнли» (5:0). И тут надо сказать, что бордовые за всё игровое время нанесли один-единственный удар в сторону ворот Эдерсона, да и тот состоялся со штрафного и был весьма неточен.



Зато в прошлом туре «горожане» потерпели гостевое поражение от «Челси» (1:2). Конечно, лондонцы забили свой победный гол с пенальти на 78-й минуте, после удаления защитника гостей Фернандиньо. Однако смотрелись подопечные Фрэнка Лэмпарда всё же острее.



Впрочем, через три дня после этого команде Хосепа Гвардиолы предоставилась возможность выместить злость в четвертьфинале Кубка Англии, чем она и воспользовалась. На выезде был уверенно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Теперь голубым предстоит сыграть в полуфинале с лондонским «Арсеналом».

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Собственно, досадное поражение от «Челси» и удачное выступление лидера «Ливерпуля» окончательно убило остатки интриги в чемпионской гонке, красные заполучили долгожданный титул. У «Манчестер Сити» сейчас 63 очка и чистейшее второе место. Отрыв от замыкающего топ-3 «Лестер Сити» составляет восемь пунктов, а потому можно не волноваться и спокойно бросить основные силы на Кубок и Лигу чемпионов, которая вернётся в августе.



«Ливерпуль», поскольку вылетел из обоих кубковых турниров, провёл после паузы лишь две игры. Возвращаться в большой футбол выпало мерсисайдским дерби с «Эвертоном». К слову, с «ирисками» бригаде Юргена Клоппа заметно не хватало тонуса, и при определённых обстоятельствах они могли даже проиграть. Так что пришлось довольствоваться лишь нулевой ничьей.



Зато потом, в домашней матче с крепким «Кристал Пэлас», ливерпульцы добавили и искромсали бедных гостей со счётом 4:0. Не лишним будет сказать, что за всю встречу «орлы» не совершили ни одного касания в штрафной площади Алисона Бекера. При этом процент владения мячом красных превышал процент владения мячом гостей практически в три раза.

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После этой победы «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, однако на этом его задачи на текущий сезон закончились, осталась разве что гонка за несколькими второстепенными статистическими достижениями. Клуб вылетел из всех остальных турниров: на стадии 1/4 финала в Кубке лиги, на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и на стадии 1/8 финала в Лиге чемпионов. Готовиться остаётся лишь к следующему сезону, а потому не исключено, что в оставшихся встречах Клопп будет экспериментировать с составом.

Теперь ливерпульцам предстоит выезд к злому «Манчестер Сити». Любопытно здесь то, что за последние 12 лет в английской Премьер-лиге в Манчестере «горожане» потерпели всего одно поражение от красных. С 2008 года соперники успели встретиться на «Этихаде» 10 раз. Шесть побед на счету хозяев, а ещё три раза случалась ничья.



Примечательно также то, что в этих 10 поединках голубые сумели оформить целых 22 мяча, то есть чуть больше двух штук в среднем за матч. В текущем сезоне подопечные Пепа Гвардиолы тоже нисколько не стесняются забивать. К слову, за 15 домашних игр они умудрились наколотить аж 41 мяч.



Стоит обратить внимание и на то, что в предыдущих семи матчах на своём поле «Манчестер Сити» меньше двух мячей не забивал. Мотивации у «горожан» хоть отбавляй, а потому мы бы проверили ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.77. Другой вариант — 1Х + тотал больше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 2 июля

«Ливерпуль» на днях стал чемпионом Англии за семь туров до конца сезона. Озлобленный преследователь «Манчестер Сити» наверняка захочет взять реванш, к тому же очки сейчас ему нужнее. Мы бы проверили ИТБ1 1.5 мяча. Статистика на нашей стороне: в предыдущих семи матчах на своём поле «горожане» меньше двух мячей не забивали.



Ставка: индивидуальный тотал голов «Манчестер Сити» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77.