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«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 2 июля

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 2 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка:«Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26

«После перерыва «шпоры» скатали две домашние игры и набрали четыре очка. Ничья пришлась на «Манчестер Юнайтед» (1:1), а победа — на загрустивший «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Один из голов в последнем поединке забил вернувшийся после травмы Гарри Кейн.

Теперь «Тоттенхэму» предстоит выезд к «Шеффилду». И тут надо сказать, что лилейно-белые гораздо лучше играют дома, нежели в гостях. К слову, в 15 выездных матчах они добыли только три победы, пропустив при этом 25 мячей.

«Клинки» в свою очередь весьма достойно выступают у себя дома. После паузы они провели только одну игру на своём поле, да и ту в Кубке Англии. Тогда лондонский «Арсенал» один гол забил с пенальти, а другой в самой концовке встречи.

В АПЛ же «Шеффилд Юнайтед» провёл 15 домашних встреч и потерпел лишь 5 поражений. При этом он пропустил только 13 мячей, а забил — 17. Мы бы рискнули и проверили ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26. Уж больно хилая выездная статистика у «Тоттенхэма».

«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз: «клинки» не дадут разбежаться Кейну и Сону
В 15 гостевых матчах «шпоры» добыли только три победы.
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