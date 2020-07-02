«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка на матч АПЛ 2 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка:«Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26

«После перерыва «шпоры» скатали две домашние игры и набрали четыре очка. Ничья пришлась на «Манчестер Юнайтед» (1:1), а победа — на загрустивший «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Один из голов в последнем поединке забил вернувшийся после травмы Гарри Кейн.



Теперь «Тоттенхэму» предстоит выезд к «Шеффилду». И тут надо сказать, что лилейно-белые гораздо лучше играют дома, нежели в гостях. К слову, в 15 выездных матчах они добыли только три победы, пропустив при этом 25 мячей.

«Клинки» в свою очередь весьма достойно выступают у себя дома. После паузы они провели только одну игру на своём поле, да и ту в Кубке Англии. Тогда лондонский «Арсенал» один гол забил с пенальти, а другой в самой концовке встречи.



В АПЛ же «Шеффилд Юнайтед» провёл 15 домашних встреч и потерпел лишь 5 поражений. При этом он пропустил только 13 мячей, а забил — 17. Мы бы рискнули и проверили ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26. Уж больно хилая выездная статистика у «Тоттенхэма».