«Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз: «клинки» не дадут разбежаться Кейну и Сону

2 июля «Шеффилд Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.15.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм» (02.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27-го числа стартовал 32-й. Завершать программу выпало «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэму», встреча состоится 2 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Эвертон» — «Лестер». Прогноз: Варди, Ришарлисон и Ндиди устроят голевой парад в Ливерпуле В 10 из 13 последних очных встреч голы забивались в обе стороны.

«Шеффилд Юнайтед», результаты которого во многом зависят от физической формы и сыгранности, никак не может войти в свою колею. После возвращения футбола в Англию он провёл уже четыре игры. Три случились в первенстве и ещё одна — в Кубке Англии.



Сперва в матче перенесенного 28-го тура против «Астон Виллы» вышла только ничья (0:0), а затем в 30-м туре случилось разгромное поражение от «Ньюкасла» (0:3). В предыдущем же туре «клинки» снова потерпели разгромное поражение, теперь уже от «Манчестер Юнайтед» (0:3). А на самый последний поединок команды пришлась четвертьфинальная домашняя встреча с «Арсеналом», которая тоже была проиграна (1:2).



Провальный старт крепко ударил по шансам команды зацепиться за еврокубки. О Кубке теперь думать не приходится, а в АПЛ ситуация напряжена. Сейчас у «Шеффилда» 44 балла и девятая позиция. Отставание от занимающего пятую строчку «Вулверхэмптона» целых восемь пунктов. Хотя последний успел провести на игру больше.

«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Комличенко, Шунин и Игбун остановят Кокорина Бело-голубые продолжают погоню за ЦСКА и местом в еврокубках.

Жозе Моуринью сумел грамотно использовать плюсы вынужденной паузы и сейчас ведёт свой «Тоттенхэм Хотспур» к еврокубкам. На данный момент у клуба 45 баллов и седьмая строчка в чемпионата Англии. Дистанция до «Вулверхэмптона», собственно, составляет семь очков.



После перерыва «шпоры» скатали две домашние игры и набрали четыре очка. Ничья пришлась на «Манчестер Юнайтед» (1:1), а победа на загрустивший «Вест Хэм Юнайтед» (2:0). Один из голов в последнем поединке забил вернувшийся после травмы Гарри Кейн.



Теперь «Тоттенхэму» предстоит выезд к «Шеффилду». И тут надо сказать, что лилейно-белые гораздо лучше играют дома, нежели в гостях. К слову, в 15 выездных матчах они добыли только три победы, пропустив при этом 25 мячей.

«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз: Жиру и Пулишич возьмут реванш у Ярмоленко в дерби Лондона Лишь в одном из последних восьми матчей подопечные Лэмпарда забили меньше двух мячей.

«Клинки» в свою очередь весьма достойно выступают у себя дома. После паузы они провели только одну игру на своём поле, да и ту — в Кубке Англии. Тогда лондонский «Арсенал» один гол забил с пенальти, а другой в самой концовке встречи.



В АПЛ же «Шеффилд Юнайтед» провел 15 домашних встреч и потерпел лишь пять поражений. При этом он пропустил только 13 мячей, а забил — 17. Мы бы рискнули и проверили ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26. Уж больно хилая выездная статистика у «Тоттенхэма».

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Букмекеры отдают предпочтение гостям, однако хозяева имеют все шансы зацепиться за очки. После паузы «Тоттенхэм Хотспур» ещё не играл в гостях, а в текущем розыгрыше чемпионата Англии подопечные Жозе Моуринью имеют крайне неубедительную статистику на выезде. «Шеффилд Юнайтед» дома выступает качественно: за 15 игр он пропустил только 13 мячей. Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности и проверили ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча.



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.26.