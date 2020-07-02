«Рома» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии 2 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Удинезе».

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 2.15.

«Клуб из Удине не знает побед на протяжении девяти туров. Понятно, что с такой серией уйти от борьбы за выживание не удастся. Пока запас имеется: 28 очков, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Но расслабляться никак нельзя, поскольку зона вылета находится в трёх баллах.

Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. В шести предыдущих случаях чёрно-белые уезжали из Рима с пустыми руками. Кроме того, «Удинезе» хуже всех в Серии А выступает на выезде: жалкие девять очков в 14 играх при разнице мячей 11:26. Естественно, мы будем отталкиваться от фаворита.



Логика простая. «Волки» имеют большую фору по уровню исполнителей, сыграют на своём поле и должны быть мотивированы. Этого должно хватить для победы на классе. Если лобовая победа фаворита за 1.65 вас не устраивает, рассмотрите П1 с форой (-1) за 2.15 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.45".