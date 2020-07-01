«Рома» — «Удинезе». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не откажутся от надежд на топ-4

2 июля «Рома» и «Удинезе» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ромы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 6.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Рома» — «Удинезе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 2 июля «Рома» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча Серии А «Рома» — «Удинезе» (02.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались два полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 29-го тура завершится в среду, 2 июля, двумя матчами. Наиболее поздний из них стартует в 22:45 мск в Риме.

Местная «Рома» на стадионе «Олимпико» сразится с «Удинезе». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают разные задачи, но в целом проводят сезон ниже ожиданий. Римляне максимально близки к тому, чтобы с треском пролететь мимо Лиги чемпионов на будущий год.

Рестарт сезона им явно не удался. Для начала пришлось испытать колоссальные трудности в родных стенах со скромной «Сампдорией» (2:1), которая вовсю борется за выживание. Гости открыли счёт в дебюте и имели несколько возможностей закрепить преимущество. «Волков» спас Эдин Джеко, оформивший дубль во втором тайме.

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А вот спустя трое суток не выручил даже босниец. «Рома» по делу отлетела от переживающего непростые времена «Милана» (0:2), так ничего и не создав впереди. Пять ударов за 90 минут, лишь один из которых пришёлся в створ. До 76-й минуты счёт оставался ничейным, но неточная передача Дзаппакосты в центре поля оказалась роковой.

Подопечные Паулу Фонсеки по-прежнему занимают пятое место в турнирной таблице чемпионате Италии, отставание от топ-4 составляет девять очков. Впереди ещё 10 туров, какие-то шансы достать «Аталанту» ещё остаются. Но для нужно как можно скорее возвращаться на победный путь.

«Удинезе» тем временем находится внизу. Рестарт сезона тоже не удался — два поражения подряд с разницей в один мяч. Особенно обидно должно быть за неудачу с «Торино» (0:1): после пропущенного гола в дебюте чёрно-белые имели колоссальное преимущество (64% владения) и подали аж 16 угловых. Но забить не смогли. А вот поражение от «Аталанты» получилось справедливым (2:3).

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Клуб из Удине не знает побед на протяжении девяти туров. Понятно, что с такой серией уйти от борьбы за выживание не удастся. Пока запас имеется: 28 очков, 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Но расслабляться никак нельзя, поскольку зона вылета находится в трёх баллах.

Статистика очных встреч полностью на стороне хозяев. В шести предыдущих случаях чёрно-белые уезжали из Рима с пустыми руками. Кроме того, «Удинезе» хуже всех в Серии А выступает на выезде: жалкие девять очков в 14 играх при разнице мячей 11:26. Естественно, мы будем отталкиваться от фаворита.

Логика простая. «Волки» имеют большую фору по уровню исполнителей, сыграют на своём поле и должны быть мотивированы. Этого должно хватить для победы на классе. Если лобовая победа фаворита за 1.65 вас не устраивает, рассмотрите П1 с форой (-1) за 2.15 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Удинезе» 2 июля

Римляне одержали шесть побед в шести предыдущих очных встречах на своём поле. Вдобавок «Удинезе» хуже всех в чемпионате Италии выступает на выезде — жалкие девять очков в 14 матчах при балансе голов 11:26. Предпосылок для сенсации тут не видно, ждём победы фаворита на классе.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 2.15.