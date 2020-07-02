«Реал» — «Хетафе»: прогноз Сергея Кривохарченко на игру Примеры

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Хетафе».
Ставка: победа «Реала» и меньше 4 мячей в матче за 1.97.
«Понятно, что “Хетафе” — это очень неприятный и непростой соперник. Причем для любой команды — как в Испании, так и в еврокубках. Мы в этом могли убедиться в текущем сезоне. Но “Реал” обгоняет “Барселону” на два очка и аккуратно собирает свои очка, хоть где-то и не блистает. Так было в игре против “Сосьедада”, с “Мальоркой”, с “Эспаньолом”.
Сейчас очень плотный и тесный календарь, поэтому умение брать очки без особых затрат, является очень важным критерием для того, чтобы выиграть чемпионат. “Хетафе” претендует на Лигу Европу, а может быть, даже и на Лигу чемпионов. Была серия из трех ничьих подряд, после чего “синие” переиграли своего прямого конкурента “Реал Сосьедад”.
Я уже говорил, что это очень неприятный соперник. Они умеют прессинговать, но при этом тратит очень много сил, чтобы опустить оппонента на свой уровень, чтобы сделать его жизнь невыносимой. И в таком графике, как сейчас, после вынужденной паузы, “Хетафе” не может играть в свой фирменный футбол.
Поэтому несмотря на все особенности “Хетафе”, в этой встрече “Реал” является фаворитом. При этом, мне кажется, учитывая календарь и усталость, я не думаю, что будет голевая феерия. “Хетафе” забивает не так уж и много, как и пропускает, да и “Реал” часто играет в экономном режиме. Я предлагаю на этот матч комбинированную ставку — победа “Реала” и общий тотал меньше 3.5 гола», — сказал Кривохарченко.
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