«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата Украины 4 июля

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 29-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Динамо» Киев — «Шахтёр».
Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.01.
«Наверное, в этом туре у всех дерби: «Спартак» — ЦСКА, «Ростов» — «Краснодар». А тут ещё «Шахтер» — «Динамо Киев».
Сложно что-то сказать, потому что «Шахтёр» уже чемпион. Не стоит у них сверхбольших задач на этот матч, хотя команде нужно готовиться к Лиге Европы, потому что обязательно нужно будет обыграть «Вольфсбург» и проходить в восьмёрку, чтобы провести финальный турнир.
«Шахтёр» не должен расслабляться и давать себе поблажки. Когда должна играть в настоящий футбол основным составом.
Что касается «Динамо Киев», то этот клуб борется за второе место. А место это — лигочемпионское, естественно, что это многое для их значит. «Динамо» неплохо выглядит физически. Мы видели это по первой игре с «Шахтёром». Где-то, правда, не хватает чуть-чуть концентрации, поэтому команда теряла очки.
Независимо от того, на каком месте находятся команды, какие задачи они решают, этот матч всегда будет интересным дерби. Я прогнозирую победу «Динамо Киев» с форой (0) с коэффициентом 2.01».
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