«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Михаила Поленова на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.08.



«Здесь могла бы быть очень любопытная интрига, если бы «Локомотив» чуть-чуть сократил отставание от «Зенита», но «Локо» сыграл вничью с «Крыльями Советов», «Зенит» выиграл. Расстояние между первым и вторым местами только увеличилось.



От чего отталкиваться? Думаю, что надо отталкиваться от того, в какой футбол играют те и другие. «Сочи» — один из лидеров чемпионата по умению сыграть в атаке, там собрались очень яркие исполнители. Вся игра заточена под атаку. Поэтому у южан много моментов и немало голов.



Что касается «Локомотива», то надо помнить, что ему не только догонять «Зенит» надо, но и нужно оторваться от «Краснодара» в борьбе за второе место. Любая осечка может дорого стоить. Думаю, что акцент «Локо» должен делать на атаку.



В этой ситуации неизбежный вариант — «обе забьют», но я предлагаю задуматься над ставкой на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.08».



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