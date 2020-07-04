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«Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ

«Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз Артура Петросьяна на матч 33-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Кристал Пэлас».

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 1.90.

«Для «Лестера» это очень важный матч. Возобновление сезона явно не задалось для «лис» — четыре матча провела команда Брендана Роджерса и ни разу не победила. Два раза сыграла вничью, два раза проиграла, за это время вылетев из Кубка Англии. Теперь уже казавшееся незыблемым место в лигочемпионской четвёрке под сомнением, и сразу несколько команд горят желанием «Лестер» из неё выбить.

С «Кристал Пэлас» вряд ли будет легко «Лестеру». Это физически мощная команда, умеющая перекрывать ходы к своей штрафной. «Лисам» же не хватает движения после рестарта сезона, и со взламыванием обороны «орлов» могут возникнуть проблемы.

Много здесь будет зависеть от установки Роджерса и того, сумеет ли он найти нужные слова, чтобы встряхнуть подопечных. Понятно, что физику словами он в одночасье не поднимет, но по крайней мере с настроем игроков что-то может сделать.

Не думаю, что «Лестер», если победит, сделает это легко, поэтому предположу, что в первые полчаса игры голов мы не увидим вовсе. А дальше всё может быть».

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